Dieci cose che impari dalla vita quando sei Elisabetta I regina d’Inghilterra

Accadde oggi: è il compleanno di Elisabetta I di Inghilterra.

10 Cose che impari dalla vita quando sei Elisabetta I:

1.Per le donne è tutto sempre più difficile, figuriamoci gestire il potere. Ma è per questo che è così divertente farlo, e senza lasciarne passare una a nessuno. Elisabeth rules.

2. Le religioni sono quella cosa che nelle corti servono soprattutto a definire chi è un erede legittimo e chi un bastardo. Tu sei stata definita illegittima da ben due religioni, ma non è stato sufficiente a scalzarti dal trono. Respect.

3. Le famiglie disfunzionali aiutano a sopravvivere. Nel senso che se sei sopravvissuta alla tua, darling, hai capito che eri in grado di sopravvivere a tutto. I Will survive, always.

4. Puoi essere regina quanto vuoi, ma tanto nelle corti di tutta Europa la prima cosa che si chiederanno è sempre se sei vergine o no. E se lo chiederanno soprattutto quelli che tanto, in nessun caso, avrebbero mai l’occasione di sfiorarti nemmeno con un dito. Gossip always wins.

5. I pirati, i mercanti senza scrupoli e gli avventurieri alla fin fine sono più fedeli, fidati e riconoscenti dei nobilissimi parenti, dei patrigni pedofili e delle cugine. Meglio fondare il proprio potere sui pendagli da forca conclamati, almeno sai con chi hai a che fare: the worse the better.

6. Gli amanti sono divertenti come passatempo, ma tu sei la regina. Il letto è una cosa, il trono un’altra. Chi non lo capisce, è una Maria Stuarda, e di solito fa una brutta fine. Keep calm and reign alone.

7. Tutti si invecchia, e a te è toccato farlo in un’epoca senza i filtri di Instagram. Per fortuna c’erano i pittori di corte e li pagavi tu. It’s not time to get old.

8. Compagnie delle Indie, colonie americane, accordi con il sultano. In una società che voleva le donne confinate a casa, tu hai in pratica inventato il mondo globale. Astenersi quelli che dicono che alle donne manca la visione strategica d’insieme, please.

9. Quando un ex cognato chiama una flotta “Invicibile Armada” si merita che gli finisca a picco nella manica, mentre tu ridacchi soddisfatta guardandoti una commedia a corte.

10. In Inghilterra il girl power no, non l’hanno inventato le Spice Girls, stacce.